Болельщики, прилетевшие на матч Япония - Бельгия, водили хороводы в аэропорту Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Иностранные болельщики, прилетевшие в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, водили хороводы и танцевали вместе с казаками, передает корреспондент ТАСС.
В аэропорту Платов гостей встречали казачьи коллективы, они пели и играли на народных инструментах. Иностранные болельщики из Сингапура, Японии, Колумбии с большим желанием присоединялись к ним и тоже танцевали.
Казачьи коллективы встретили болельщиков в аэропорту Платов в Ростове pic.twitter.com/58iHrBKYPT— Гулия (@kerlinguliya) 2 июля 2018 г.
"Это здорово, весело очень, меня пригласила танцевать красивая девушка, я и пошел. Вообще в России все очень дружелюбные. А из русских песен я знаю только одну", - говорит болельщик из Колумбии Хуан и начинает петь "Калинку". В Ростов-на-Дону он прилетел специально, чтобы посмотреть на игру бельгийцев.
Болельщик из Японии Исихара Акира даже сыграл на барабане. "Мне нравится музыка, и в России хорошо. Прилетел поддержать свою сборную", - рассказал он журналистам.
Шарм Кападия прилетел на игру из Бомбея, он считает, что у сборной Бельгии хорошие шансы на выход в 1/4 финала. "Думаю, счет будет 2:0 в пользу бельгийцев, - поделился он своими ожиданиями от матча. - В России очень атмосферно, уже попробовал вкусные вареники с картошкой".
Японский болельщик бьет в барабаны в ростовском аэропорту Платов pic.twitter.com/VpFq2YAWqx— Гулия (@kerlinguliya) 2 июля 2018 г.
По словам министра культуры Ростовской области Владимира Бабина, болельщикам интересна культура и местные традиции. "Сегодня мы уже встречаем болельщиков из Бельгии и Японии. Все с большим любопытством хотят познакомиться с казачьей культурой, кто такой казак, это их увлекает", - сказал он журналистам, добавив, что площадки продолжат работать в Ростове-на-Дону до 15 июля.
В Ростове-на-Дону на чемпионате сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа. 20 июня состоялась встреча команд из Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1. 26 июня сборная Хорватии обыграла со счетом 2:1 команду Исландии.
2 июля в городе состоится матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии.