Болельщики, прилетевшие на матч Япония - Бельгия, водили хороводы в аэропорту Ростова

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Японии и Бельгии пройдет 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Иностранные болельщики, прилетевшие в Ростов-на-Дону на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Японии, водили хороводы и танцевали вместе с казаками, передает корреспондент ТАСС. В аэропорту Платов гостей встречали казачьи коллективы, они пели и играли на народных инструментах. Иностранные болельщики из Сингапура, Японии, Колумбии с большим желанием присоединялись к ним и тоже танцевали.

Казачьи коллективы встретили болельщиков в аэропорту Платов в Ростове pic.twitter.com/58iHrBKYPT — Гулия (@kerlinguliya) 2 июля 2018 г.

"Это здорово, весело очень, меня пригласила танцевать красивая девушка, я и пошел. Вообще в России все очень дружелюбные. А из русских песен я знаю только одну", - говорит болельщик из Колумбии Хуан и начинает петь "Калинку". В Ростов-на-Дону он прилетел специально, чтобы посмотреть на игру бельгийцев. Болельщик из Японии Исихара Акира даже сыграл на барабане. "Мне нравится музыка, и в России хорошо. Прилетел поддержать свою сборную", - рассказал он журналистам. Шарм Кападия прилетел на игру из Бомбея, он считает, что у сборной Бельгии хорошие шансы на выход в 1/4 финала. "Думаю, счет будет 2:0 в пользу бельгийцев, - поделился он своими ожиданиями от матча. - В России очень атмосферно, уже попробовал вкусные вареники с картошкой".

Японский болельщик бьет в барабаны в ростовском аэропорту Платов pic.twitter.com/VpFq2YAWqx — Гулия (@kerlinguliya) 2 июля 2018 г.