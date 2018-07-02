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2 июля, 14:16
Гранквист: шведы надеются дойти до полуфинала ЧМ, но сейчас готовится к швейцарцам
Андреас Гранквист
© EFE/RITCHIE B. TONGO
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Сборная Швеции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Швеции рассчитывает на чемпионате мира 2018 года повторить результат турнира в 1994 году, когда команда дошла до полуфинала, но сейчас у футболистов все мысли только о ближайшей игре с швейцарцами. Об этом на пресс-конференции заявил капитан сборной Швеции Андреас Гранквист.

Сборная Швеции сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Швейцарии 3 июля на стадионе "Санкт-Петербург". В 1994 году шведы дошли до полуфинала, где проиграли сборной Бразилии со счетом 0:1. В матче за третье место скандинавы обыграли команду Болгарии со счетом 4:0.

"Полуфинал чемпионата мира 1994 года был очень давно, я помню всех игроков и почти все результаты. Мы надеемся повторить успех, но наша первая задача - показать хорошую игру завтра. В 1994 году чемпионат для шведов получился экстраординарным, но посмотрим, сможем ли мы достичь того же уровня", - сказал Гранквист.

"Мы со всей ответственностью готовимся к игре со швейцарцами и постараемся показать все, на что способны, будем стремиться к победе и создавать моменты независимо от того, кто выйдет на поле. У Швейцарии отличная команда, она проиграла только один раз в последних 25 матчах, но мы знаем, как против нее играть - завтра увидите", - отметил футболист.

Победитель матча Швеция - Швейцария выйдет в четвертьфинал турнира, где 7 июля в Самаре встретится с сильнейшем в паре Колумбия - Англия (3 июля, Москва, стадион "Лужники").

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