Новый полпред в УрФО Цуканов заявил, что Екатеринбург успешно провел матчи ЧМ-2018

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Екатеринбург успешно провел четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщил в понедельник назначенный полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Президент РФ Владимир Путин 26 июня освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в УрФО. Полпредом в округе был назначен экс-помощник главы государства Николай Цуканов.

"Екатеринбург успешно провел матчи чемпионата мира по футболу - была проделана колоссальная работа командой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, федеральным правительством. Все прошло без эксцессов, мне очень понравилась "Екатеринбург-Арена", инфраструктура города", - сказал Цуканов на совещании с губернаторами и врио глав уральских регионов.

Ранее губернатор Свердловской области Куйвашев отметил, что за время проведения матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге регион посетило около 100 тыс. человек. Он подчеркнул, что игры чемпионата в городе прошли на высоком организационном уровне. По мнению главы региона, чемпионат мира оставляет богатое наследие, в частности, новые дороги, рестораны и отели, обновленный железнодорожный вокзал, аэропорт, тренировочные площадки для молодых футболистов, обновленный стадион в центре города. Однако, добавил Куйвашев, главным результатом ЧМ-2018 стала созданная в регионе удивительная атмосфера и футбольный дух.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).