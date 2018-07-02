Тонганец Макасини вошел в состав судейской бригады на матч 1/8 финала ЧМ Англия - Колумбия

Игра пройдет 3 июля в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Судья Тевита Макасини из Тонга вошел в список судей, обслуживающих матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Колумбии, в качестве резервного ассистента арбитра. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Макасини заменил новозеландца Саймона Лаунта. Ранее сообщалось, что главным арбитром игры назначен американец Марк Гейгер. Ассистировать ему будут соотечественник Фрэнк Андерсон и канадец Джо Флетчер. Резервным арбитром будет Мэттью Когнер из Новой Зеландии.

Матч пройдет 3 июля в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 мск.