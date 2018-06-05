Чем знаменита сборная Хорватии и кого стоит опасаться российским футболистам

ТАСС представляет соперника национальной команды в четвертьфинале домашнего чемпионата мира

Хорваты 20 лет назад добились своего лучшего результата в истории, заняв третье место на чемпионате мира во Франции. Нынешняя команда "шашечных" способна повторить этот успех, являясь одной из самых талантливых сборных на турнире.

Смотрите также Россияне и хорваты проложили путь в четвертьфинал ЧМ через серии пенальти

Сборные России и Хорватии провели два отборочных матча чемпионата Европы 2008 года, обменявшись нулевыми ничьими. Хорваты в итоге стали победителями отборочной группы, оказав при этом неоценимую помощь команде Гуса Хиддинка. В ничего для нее уже не решавшем матче хорваты обыграли в гостях англичан (3:2), и в финальный турнир отправилась сборная России, добравшись в итоге до полуфинала. Хорватская команда впервые была собрана в 1940–44 годах, проведя два десятка товарищеских матчей под вывеской сборной Независимой Республики Хорватия, прекратившей существование после падения режима Анте Павелича и включения в состав СФРЮ — Республики Югославия. В 1990 году сборная Хорватии была создана вновь — на осколках югославской национальной команды, которая на чемпионате мира 28 лет назад добралась до четвертьфинала, лишь в серии пенальти уступив аргентинцам. В той команде выступала целая группа молодых талантов из Хорватии — Давор Шукер, Роберт Просинечки, Роберт Ярни, Ален Бокшич, которые и составили костяк новой сборной, признанной Международной федерацией футбола (ФИФА) в 1993 году. Хорваты с ходу пробились на чемпионат Европы 1996 года, где вышли в четвертьфинал. Прорыв 1998 года Здесь хорваты уступили будущим чемпионам из Германии — 1:2, получив столь сильный заряд уверенности в себе, что через два года эта команда стала настоящим открытием чемпионата мира. Возглавлял сборную Хорватии опытный специалист Мирослав Блажевич, которому можно было лишь позавидовать, учитывая, какие талантливые футболисты оказались у него под рукой.

Смотрите также За счет чего сборной России удалось победить испанцев на ЧМ

Возмужали и стали звездами европейского уровня Шукер, Просинечки, Ярни, к этому же поколению принадлежал капитан команды Звонимир Бобан — на чемпионат мира 1990 года он не поехал, так как за месяц до него принял активное участие в знаменитом побоище на загребском стадионе "Максимир" на матче местного "Динамо" и белградской "Црвены Звезды", которое во многом стало катализатором дальнейших столкновений между хорватами и сербами и развала Югославии. На чемпионате мира 1998 года хорваты в группе проиграли лишь команде Аргентины (0:1), в плей-офф победили сначала румын (1:0), а в четвертьфинале в Лионе провели самый яркий матч в своей истории, разгромив чемпионов Европы из Германии — 3:0. В полуфинале лишь проснувшийся бомбардирский дар у защитника французов Лилиана Тюрама, который забил два гола [они так и остались единственными в его 142 матчах за сборную Франции], остановил "шашечных". Однако утешительные бронзовые медали они себе все-таки забрали, в матче за третье место победив команду Нидерландов — 2:1. Во всех матчах плей-офф у хорватов забивал Давор Шукер, который с шестью голами стал лучшим бомбардиром турнира. В 1998 году Шукер также выиграл Лигу чемпионов в составе "Реала" и стал звездой мирового уровня. С 2012 года Шукер возглавляет Федерацию футбола Хорватии, которую принял после провала национальной команды на чемпионате Европы, где она не вышла из группы. После триумфа во Франции сборная Хорватии пробилась еще на два чемпионата мира подряд, но ни в 2002-м, ни в 2006-м выйти из группы не сумела — как и на Евро-2004. В этом поколении хорватских игроков ярких звезд не было, а лидером команды являлся Ивица Олич, долгое время выступавший в московском ЦСКА, а затем в Германии. Ныне 39-летний Олич входит в тренерский штаб Златко Далича. Лучшим бомбардиром этой хорватской команды и вовсе являлся натурализованный бразилец Эдуардо. Все начиналось 10 лет назад Шаг вперед был сделан лишь на Евро-2008, где хорваты пробились в 1/4 финала, в драматичном матче уступив туркам в серии пенальти. Забив на предпоследней минуте дополнительного времени, "шашечные" позволили сопернику сравнять счет. Возглавлял эту команду 39-летний Славен Билич — один из героев чемпионата мира 1998 года, который впоследствии поработал и в московском "Локомотиве", а в составе уже были нынешние звезды — Лука Модрич, Иван Ракитич, Ведран Чорлука.

Смотрите также Болельщики в центре Москвы отмечают выход сборной России в 1/4 финала ЧМ

Впрочем, этому поколению хорватов, как хорошему виски, предстояла десятилетняя выдержка — сборную долгие годы лихорадило, несмотря на традиционный атакующий стиль. Хорваты не смогли пробиться на чемпионат мира — 2010, не вышли из группы на Евро-2012 и мировом первенстве 2014 года. Но команда упорно шла к своей цели, которая казалась близкой на Евро-2016. Успешно пройдя групповую стадию, где была одержана победа над действующими на тот момент чемпионами Европы испанцами, хорваты в 1/8 финала наткнулись на оборонительную португальскую стену, пропустив решающий гол в концовке дополнительного времени. Наверняка памятуя о той неудаче во французском Лансе, хорватская команда и играла слишком осторожно в последние минуты воскресного матча с датчанами в Нижнем Новгороде, хотя явно превосходила соперника в организации игры. В итоге сами хорваты создали момент, когда Модрич изумительной передачей отправил в прорыв Анте Ребича, который лишь заработал пенальти. Полузащитник "Реала" 11-метровый не забил, зато реабилитировался, использовав послематчевую попытку. Модрич — и не только он В нынешней сборной Хорватии, напичканной футболистами из европейских топ-команд, 32-летний Модрич — непререкаемый авторитет. Далеко не богатырского телосложения, Модрич ведет всю игру хорватов в центре поля, а многие эксперты считают, что именно он, а не Криштиану Роналду или Тони Кроос, является главной фигурой в чемпионском "Реале". Не забив пенальти с игры, Модрич пошел бить послематчевый, вдохновив хорватов на итоговый успех.

Смотрите также Роналду не удалось совершить чудо в России

Полузащита — сильнейшая линия команды, где главный тренер Далич имеет возможность оставлять в запасе выступающего вместе с Модричем за "Реал" Матео Ковачича, которому в 1/8 финала он предпочел Марцело Брозовича из итальянского "Интера". Треугольник дополняет Иван Ракитич из "Барселоны", который в сборной выполняет более оборонительные функции, чем в клубе, — и успешно. Тройку форвардов в сборной Хорватии составляют Марио Манджукич из итальянского "Ювентуса", а также обладатель Кубка Германии в составе "Айнтрахта" Анте Ребич и Иван Перишич из "Интера". Манджукич поразил ворота датчан и вновь самоотверженно проявил себя в борьбе за мяч. После первого матча с командой Нигерии (2:0) Златко Далич ничтоже сумняшеся отправил домой нападающего Николу Калинича из итальянского "Милана", который отказался выходить на замену, сославшись на небольшую травму. Про Калинича уже забыли — игра Манджукича и его сменщика Андрея Крамарича пока вызывает у хорватов лишь положительные эмоции. Чорлуке места нет Сбалансированная у сборной Хорватии и линия обороны, где не находится места одному из сильнейших защитников чемпионата России Ведрану Чорлуке из "Локомотива". Чорлука сыграл в матче с исландцами (2:1), который хорваты провели резервным составом. Основными же здесь являются Домагой Вида из турецкого "Бешикташа" и Деян Ловрен, выступавший в последнем финале Лиги чемпионов за английский "Ливерпуль". Фланговые защитники Шиме Врсалько из испанского "Атлетико" и Иван Стринич из итальянского "Наполи" надежны у своих ворот и всегда нацелены на атаку.

Смотрите также Самые интересные цифры и факты об участниках ЧМ-2018