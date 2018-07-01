Медведев похвалил российских футболистов за победу над Испанией

Председатель правительства считает, что такой результат достигнут не только благодаря тактике тренерского штаба и игре футболистов, но и работе руководителей спорта

ГОРКИ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с победой национальной сборной в одной восьмой финала чемпионата мира по футболу. Председатель правительства считает, что такой результат достигнут не только благодаря тактике тренерского штаба и игре футболистов, но и работе руководителей спорта, в том числе вице-премьера Виталия Мутко.

"Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной - победой над Испанией", - с этих слов глава кабинета министров начал совещание с вице-премьерами.

По оценке Медведева, "это результат работы и тренерского штаба, и, конечно, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, действий наших игроков - слаженных прекрасно, действия команды". "Этим много занимались и раньше, Виталий Леонтьевич (вице-премьер Мутко - ранее в должности вице-премьера курирующий спорт - прим. ТАСС) много этому сил отдал в определенный период", - добавил премьер-министр.

"Чемпионат продолжается, будем болеть за нашу сборную", - сказал Медведев.

В воскресенье он с супругой болел за сборную России на трибуне "Лужников".