Швейцарский футбольный союз оштрафован за оскорбление сотрудника ФИФА на матче ЧМ

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола наложил штраф в размере 35 тысяч швейцарских франков

ТАСС, 2 июля. Швейцарский футбольный союз оштрафован за оскорбительные высказывание членов делегации в сторону сотрудника по вопросам безопасности Международной федерации футбола (ФИФА) на одном из матчей чемпионата мира в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил штраф в размере 35 тысяч швейцарских франков. Также футбольному союзу сделано предупреждение по поводу поведения представителей сборной Швейцарии. Инцидент произошел во время матча третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики.

Члены швейцарской сборной находились на стадионе без необходимых аккредитаций, позволяя себе нелицеприятные высказывания в сторону сотрудника ФИФА, который сделал им замечание по данному поводу.

Сборная Швейцарии вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места в группе E, набрав пять очков. Швейцарские футболисты сыграли вничью с командами Бразилии (1:1) и Коста-Рики (2:2), а также обыграли сборную Сербии (2:1). В 1/8 финала мирового первенства подопечные Владимира Петковича сыграют с командой Швеции, которая заняла первое место в группе F. Матч пройдет 3 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 мск.