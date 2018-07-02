Трансляция исторического матча проходила почти в 1900 вагонах подземки

"Историческую победу нашей сборной на экранах в поездах метро увидели более 350 тыс. пассажиров. Спортивное состязание в прямом эфире транслировалось на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Более 350 тыс. пассажиров московского метро посмотрели в поездах трансляцию матча Россия - Испания в рамках чемпионата мира по футболу, который накануне завершился победой российской сборной в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Они были установлены, прежде всего, для онлайн-информирования пассажиров об изменениях в работе городского транспорта. Кроме оперативных сведений на экраны выводят полезную пассажирам информацию, а во время ЧМ-2018 транслируют матчи. В зависимости от модели поезда в каждом вагоне между окнами и дверными проемами установлено по четыре HD-экрана диагональю 21,5 дюйма или по восемь экранов диагональю 15,6 дюйма.

Накануне, 1 июля сборная России по футболу в серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Основное время матча завершилась вничью - 1:1. В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти футболисты сборной России реализовали все свои удары (Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев), испанцы дважды не смогли забить - 4:3.

Всего с начала чемпионата мира зрителями прямых трансляциям матчей в метро стали более 14 млн человек. Так, трансляцию матча Россия - Уругвай, который состоялся в понедельник, 25 июня, и завершился со счетом 0:3, посмотрели более 500 тыс. пассажиров метро.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.