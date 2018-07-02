Песков отметил сходство празднования победы сборной России "с хроникой 9 мая 1945 года"

Российская команда обыграла сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и вышла в четвертьфинал турнира

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил сходство настроений от празднования победы сборной России в матче с Испанией с хроникой 9 мая 1945 года.

"Восторженные, эпические оценки этого триумфа, который был вчера, они понятны с эмоциональной точки зрения. Если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, в том числе и Москвы, которые я сам видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было", - сказал Песков журналистам.

В то же время он отметил, что "в данном случае речь идет не о праздновании победы в войне, это спорт, он сближает, а не разъединяет". "Это честная игра, в которой побеждает тот, кто является сильнейшим на данный момент", - резюмировал Песков.

В воскресенье команда России в серии пенальти победила испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с хорватами, которые обыграли датчан также в серии пенальти. Встреча команд пройдет 7 июля в Сочи, начало - в 21:00 мск.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.