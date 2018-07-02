У Кремля пока нет конкретной информации о приезде Макрона на ЧМ

Сборная Франции 6 июля в Нижнем Новгороде сыграет с командой Уругвая

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Кремль пока не располагает конкретной информацией, приедет ли президент Франции Эмманюэль Макрон поддержать сборную своей страны на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Конкретной информации пока нет, но мы не исключаем такой возможности, ориентируюсь на те слова, которые говорил господин президент (Франции), находясь в Санкт-Петербурге (на Петербургском международном экономическом форуме в конце мая - прим. ТАСС)", - сказал Песков.

"В Москве ожидают всех тех, кто изъявит желание приехать на этот чудесный праздник футбола", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где 6 июля в Нижнем Новгороде сыграет с командой Уругвая.