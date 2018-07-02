Песков рассказал, что Путин "от всей души" болел за сборную России

По словам пресс-секретаря главы государства, президент пожелал и тренеру Станиславу Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин болел за сборную РФ, победившую в воскресенье испанцев в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, как и все россияне, - "от всей души". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он болел, как все россияне болели, - от всей души", - отметил Песков. Он не стал в деталях рассказывать о том, как президент поддерживал игроков российской сборной. Говоря о себе, представитель Кремля сообщил, что "был на стадионе, радовался вместе со всеми и волновался".

Ранее Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании. Как сообщил Песков, Путин не смог приехать на стадион, но он следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову. "Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", - сказал Песков. "Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты", - рассказал пресс-секретарь. "Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", - передал Песков слова президента.

"Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты", - сообщил пресс-секретарь. "Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной", - добавил он. "Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", - сказал Песков. Пресс-секретарь напомнил, что напряженный график не позволил президенту присутствовать на матче. "Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле пока не знают, поедет ли президент 7 июля в Сочи на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Хорватии.

"Я не знаю", - сказал он, отвечая на вопрос, поедет ли президент на игру. По словам Пескова, изначально в графике президента значились только визиты главы государства на матч-открытие ЧМ-2018 и на финал турнира. "Вы знаете, что глава государства обременен многими обязанностями, которые зачастую не позволяют ему посещать те или иные мероприятия", - добавил представитель Кремля.

В воскресенье сборная России одержала верх над сборной Испании в серии пенальти и прошла в четвертьфинал.