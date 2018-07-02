Тренер: сборной Франции по футболу нужно поймать момент, чтобы вскрыть защиту уругвайцев

Встреча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Франции пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде

ИСТРА /Московская область/, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу должна найти нужный момент, чтобы пройти крепкую оборону команды Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира. Такое мнение высказал на пресс-конференции тренер французской сборной Ги Стефан.

Французы и уругвайцы обыграли в 1/8 финала турнира команды Аргентины (4:3) и Португалии (2:1) соответственно.

"Это будет абсолютно другая игра, если аргентинцы оставляют свободные зоны сзади, то уругвайцы - это совершенно другое, - поделился ожиданиями Стефан. - Это тот соперник, который требует детального изучения, и мы этим занимаемся. Они еще не пропускали в этом году, они вкладывают много характера в дуэли, но при этом почти не получают желтых карточек и почти не допускают ошибок".

"У них есть опытные и очень мастеровые игроки - Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин, но еще и хорошие молодые - Лукас Торрейра, Диего Лаксальт, получится хороший микст, - продолжил он. - Это очень компактная команда. Нам нужно найти пространства между игроками и поймать нужный момент".

Специалист отметил, что команда готовится к сопернику, учитывая, что Кавани примет участие в матче в стартовом составе. Участие форварда в игре под вопросом из-за травмы, полученной в матче против португальцев.

Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.