Жители Петербурга стали больше интересоваться культурой стран-участниц в связи с ЧМ

Как сообщили в "Яндексе", горожане также стали интересоваться особенностями проведения международного футбольного турнира и историей чемпионата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга в связи с чемпионатом мира по футболу стали больше интересоваться в интернете культурой и историей стран-участниц. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Яндекс".

"С 25 по 29 июня на первые места в топах тем дня по всплеску запросов петербуржцев в поиске Яндекса выходили футбольные матчи. Про матчи, которые проходили в Петербурге, пользователи искали не только подробности хода и результаты игры. Например, в связи с интересом к матчу Нигерия - Аргентина петербуржцы спрашивали: "какой государственный язык Нигерии", "флаг Нигерии", "официальный язык Аргентины", "столица Аргентины", "жителей Нигерии как называют", "сколько населения в Нигерии", "знаменитые аргентинские футболисты", - сообщили в пресс-службе.

В "Яндексе" добавили, что горожане также стали интересоваться особенностями проведения международного футбольного турнира и историей чемпионата. "Много вопросов жители Санкт-Петербурга и Ленобласти задают про чемпионат мира в целом: "все чемпионы мира по футболу по годам", "какие команды вышли в 1/8 ЧМ по футболу", "сколько раз Франция была чемпионом мира по футболу", "расписание матчей 1/8 чемпионата мира", "сетка плей офф чемпионата мира", "группы в футболе что это", "если у команд одинаковое число очков чемпионат мира", "фифа тикетс ру официальный сайт", - уточнили в компании.

Возможность для развития и общения

Для студентки Алины чемпионат стал возможностью попрактиковать иностранный язык. "Я три года изучаю испанский, уже побывала в Барселоне, но чемпионат мира стал для меня настоящим брейнштормом в языковом плане. Мы с однокурсниками проводим любительские экскурсии по Петербургу для болельщиков, они все в восторге от нашего города. Я узнала много особенностей об испаноговорящих странах и приобрела новых друзей", - поделилась она впечатлениями с ТАСС.

В Центре подготовки городских волонтеров Петербурга ТАСС сообщили, что среди горожан наблюдается активность в вопросах добровольной помощи. "Более 80 % волонтеров проживают в Санкт-Петербурге. Также к нам приехали волонтеры из Китая, Казахстана, Испании, Франции плюс большая делегация из республики Саха (Якутия)", - сказали в центре.

Волонтер Зина считает, что благодаря проведению таких мероприятий, как чемпионат, стираются границы между странами. "Вот только одна зарисовка: Невский, кафе, на улице висит телевизор, идет трансляция матча (без звука!), вокруг толпа болельщиков из разных стран, стоят тесно - плечом к плечу, последние минуты матча. Гол! Вижу, как болельщик с бразильским флагом обнимает болельщика с флагом России, и становится так хорошо", - рассказала она ТАСС.

Как говорят сами иностранные болельщики, жители Петербурга очень доброжелательны и отзывчивы. Горожане стремятся помочь даже не обладания знанием иностранного языка. "Когда мы ехали в Россию, мы думали, что люди здесь закрытые, но не было еще ни одного случая, чтобы нам отказывали в помощи. Иногда люди сами подходят и предлагают помощь, даже если не знают язык - объясняют жестами, это очень приятно", - поделился с ТАСС уроженец Марокко Дамир.

Пробки не проблема

Пробки и большое количество туристов не пугают горожан, рассказала ТАСС жительница Петербурга Ярослава. "Я отношусь к чемпионату очень положительно. Когда приезжают гости из других стран, у них отношение меняется к России, они видят другую сторону, приобщаются к русским традициям. Ситуация с пробками - временная, если мы действительно хотим показать, насколько мы доброжелательны и открыты, то можно немного потерпеть", - сказала она.

Волонтер Сергей рассказал ТАСС, что из-за чемпионата пересел с личного автомобиля на общественный транспорт. "Нам, как волонтерам, на период чемпионата выдали проездные на городской транспорт. Раньше я не любил ездить в метро, а теперь понял, что это очень удобно и быстро. Возможно, даже после турнира буду продолжать использовать подземку", - сказал он.