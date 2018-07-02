Трансляцию матча ЧМ-2018 Россия - Испания посмотрели 2,8 млн москвичей

Рейтинг телепрограммы составил 19,6 %

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Трансляцию матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании посмотрели 2,8 млн москвичей. Такие предварительные данные привели в понедельник в исследовательской компании Mediascope.

Тысячи болельщиков поддержали сборную России в матче ЧМ с испанцами в московской фан-зоне

Матч транслировал телеканал "Россия 1", аудитория по Москве в возрасте старше четырех лет составила 2,8 млн телезрителей. При этом рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории), составил 19,6 %.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.

В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии. Матч состоится 7 июля в Сочи, игра начнется в 21:00 мск.