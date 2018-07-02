Более 700 фанатов прибыли утром на поезде в Ростов в день матча сборных Японии и Бельгии

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Бельгии и Японии состоится 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Более 700 поклонников футбола приехали в понедельник утром в Ростов-на-Дону из Москвы на двух бесплатных поездах болельщиков чемпионата мира - 2018, чтобы вечером посмотреть на "Ростов-Арене" матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля, начало - 21:00 мск.

Первый поезд с болельщиками прибыл в Ростов в 11:15. "В нем было 363 болельщика, из которых 153 - иностранцы, - сказал ТАСС начальник поезда. - В пути никаких происшествий не произошло, многие болельщики пели песни, было весело, желающие покушать могли сходить в вагон-ресторан. Состав сопровождали сотрудники транспортной полиции, службы безопасности, волонтеры-переводчики".

Второй состав с болельщиками прибыл в Ростов ближе к 12 часам дня. В этом поезде, как сказал его начальник, приехало 362 болельщика, из которых половина - иностранцы. У проводников поезда во время поездки также не возникло никаких проблем с пассажирами.

Большинство иностранных болельщиков, прибывших в Ростов-на-Дону поездом, оказались японцами. "Поездка в Ростов оказалась для меня и моих друзей очень комфортной. В вагоне было прохладно, а когда мы проголодались, то сходили в вагон-ресторан. О шансах своей команды я пока не хочу говорить, но надеюсь, что мы сможем пройти в следующую стадию", - сказал ТАСС один из японских болельщиков.

На матч также приехали поклонники футбола из Германии, Англии и Индии. Бельгийцев в числе пассажиров двух специализированных поездов оказалось считанное количество. Как сообщил ТАСС один из них, его соотечественники считают выход своей команды в четвертьфинал практически решенным делом, планируя приехать именно на следующую игру. Чемпионат мира завершится 15 июля.