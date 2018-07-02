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2 июля, 12:13
AIPS: спортивные журналисты довольны условиями работы на ЧМ-2018
Вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов отметил, что получил прекрасные отзывы от журналистов разных стран

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Спортивные журналисты из разных стран довольны условиями работы на чемпионате мира по футболу в России. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), президент Федерации спортивных журналистов России (ФСПЖ) Николай Долгополов.

В понедельник отмечается Международный день спортивного журналиста. Во время чемпионата мира, кроме пресс-центров на стадионах, в каждом из городов, где проходят матчи, открыты пресс-центры для неаккредитованных на турнир представителей СМИ.

"Нынешний праздник проходит в необычное для нас время - во время чемпионата мира. Наконец-то журналисты всех стран мира поняли, что может сделать для них Россия - нет ни одной жалобы, есть прекрасные отзывы, чудесная обстановка и всеобщая благожелательность, - сказал Долгополов. - Я бы хотел, чтобы мы и спортивные журналисты из других стран, работающие на таких тяжелых соревнованиях, как чемпионат мира, испытывали к себе хорошее отношение".

"Должен сказать, что мы живем одной дружной семьей, мы по-прежнему вне политики, что я подчеркиваю с особой радостью, и мы в AIPS, несмотря на трудности, существующие в мире для спортивных СМИ, остаемся верными хорошими друзьями. Сейчас в нашей ассоциации уже 156 стран, и это очень много. Это довольно такой большой кулак", - добавил он.

Если бы не было спортсменов, не было бы и спортивных СМИ

По словам Долгополова, Россия прекрасно может проводить не только спортивные соревнования, но и мероприятия, непосредственно связанные с работой спортивной прессы. "Все вспоминают, какой конгресс AIPS мы устроили за год до Олимпийских игр в Сочи, и я считаю, что это был один из лучших конгрессов в мире. То есть мы умеем организовывать соревнования, мероприятия и ждем к нам как прекрасных спортсменов, так и вечных их друзей - спортивных журналистов", - подчеркнул он.

"Спортивные журналисты по большей части являются друзьями спортсменов, одна профессия немыслима без другой. И если не было бы спортсменов, не существовало бы нас, да и спортсменам было бы без нас тяжеловато обрести известность, стать прославленными и знаменитыми. Кто-то должен рассказывать об их подвигах, это выпало нам, и мне кажется, что это будет очень здорово", - добавил он.

Долгополов вспомнил, как в 2012 году представители спортивных СМИ обращались к главе оргкомитета Олимпийских игр в Лондоне Себастьяну Коу с просьбой предоставить бесплатный доступ в интернет.

"Он это рассматривать не стал, всем коллегам пришлось выкладывать за это деньги, и для многих стран это были солидные взносы. Если помните, на последних крупных международных соревнованиях в России подобного не было. Это то, чего в последние годы добилась Федерация спортивных журналистов России, куда входит свыше трех тысяч спортивных журналистов нашей страны. Думаю, что это определенный успех и подчеркивает то, что нас слушают, к нам относятся с определенным уважением наши коллеги и спортивные руководители", - сказал президент ФСПЖ.

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