Суарес и Кавани пропустили тренировку сборной Уругвая перед матчем ЧМ с французами

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции, встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде

БОР /Нижегородская область/, 2 июля. /ТАСС/. Нападающие сборной Уругвая по футболу Луис Суарес и Эдинсон Кавани пропустили тренировку сборной Уругвая перед матчем 1/4 финала плей-офф чемпионата мира с командой Франции. Всего на поле вышли двенадцать человек, передает с места корреспондент ТАСС.

Команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В течение 15 минут, которые пресса могла наблюдать за занятием, 12 футболистов, включая двух вратарей, выполняли упражнения с мячом. Остальные игроки занимались в зале.

Сборная Уругвая в группе А победила команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0), заняв первое место в турнирной таблице. В матче 1/8 финала уругвайцы одержали верх над португальцами со счетом 2:1.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.