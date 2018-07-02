Футболист сборной России Дзюба на тренировке отразил пенальти ногой в стиле Акинфеева

Российский голкипер ногой отразил заключительный 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба отразил пенальти ногой во время тренировки команды в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В воскресенье российская команда обыграла сборной Испании на московском стадионе "Лужники" и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Основное время завершилось со счетом 1:1 - за российскую команду отличился Артем Дзюба - серия пенальти - 4:3 в пользу россиян. В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Яго Аспас не смог переиграть Акинфеева, который в падении отразил мяч ногой.