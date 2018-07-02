Житель Самары подарил картину из каменной крошки жене мексиканского болельщика Хавьера

Картина выполнена на куске березы

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Житель Самары подарил жене прославившегося на весь мир своей картонной копией болельщика Хавьера картину из каменной крошки, выполненную на березе. Сам Хавьер и его друзья-болельщики приехали в Самару на матч 1/8 финала, передает корреспондент ТАСС.

"Я подарил картину из каменной крошки. Она выполнена на куске березы. На ней изображено озеро и сами березы. Таким образом я хотел поблагодарить жену [Хавьера] за то, что она отпустила его в Россию", - сказал житель Самары Александр в беседе с корреспондентом ТАСС.

Хавьер принял подарок, поблагодарил мужчину и отнес картину в автобус, на котором они путешествуют по России. "Наверное, я привезу жене еще русскую матрешку. Мне они очень нравятся", - сказал болельщик.

Ранее в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящий Хавьер присоединился к друзьям в путешествии по России.

Второго июля состоится игра 1/8 финала между сборными Бразилии и Мексики на "Самара Арене". Матч начнется 17:00 мск. Самара уже приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1). Последней игрой, которую примет город, окажется 1/4 финала (7 июля).