Ассоциация футбола Аргентины обсудит с Сампаоли условия ухода с поста тренера сборной

В субботу сборная Аргентины уступила команде Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:4

ТАСС, 2 июля. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли во время личной встречи с руководителем Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапией обсудит условия, на которых он покинет пост наставника национальной команды. Об этом сообщает аргентинский телеканал TyC Sports.

В субботу сборная Аргентины уступила команде Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:4. На послематчевой пресс-конференции Сампаоли отказался комментировать информацию о возможном уходе с поста главного тренера.

По информации телеканала, в AFA ждут, что Сампаоли сам подаст в отставку. Если тренер этого не сделает, то ассоциация планирует аннулировать соглашение, которое рассчитано до 2022 года. В случае, если контракт будет расторгнут до начала Кубка Америки - 2019, то тренер получит компенсацию. Сумма, которую придется заплатить Сампаоли, - $20 млн.

Сампаоли возглавил сборную Аргентины в июне 2017 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержала семь побед, уступила в четырех матчах и еще четыре раза сыграла вничью.