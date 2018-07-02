НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Более 37 тысяч болельщиков из стран, чьи сборные играли на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, посетили регион. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
"Если говорить о групповом этапе, то он показал полную готовность города к проведению футбольного чемпионата мира. Более 172 тысяч болельщиков посетили стадион "Нижний Новгород" за четыре игры. Более 37 тысяч болельщиков из стран, чьи команды встречались на групповом этапе в Нижнем Новгороде, посетили наш регион. Лидерами стали представители Аргентины - более 10 тысяч человек", - заявил Никитин.
В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира. 18 июня сыграли сборные Швеции и Южной Кореи (1:0), 21 июня - Аргентины и Хорватии (0:3), 24 июня - Англии и Панамы (6:1), 27 июня - Швейцарии и Коста-Рики (2:2). В воскресенье в Нижнем Новгороде прошел матч 1/8 финала, в котором сборная Хорватии в серии пенальти обыграла команду Дании (основное и дополнительное время - 1:1, по пенальти - 3:2).
6 июля в Нижнем Новгороде пройдет четвертьфинал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Уругвая и Франции. Эта встреча станет заключительной на турнире, которая будет сыграна в Нижнем Новгороде.