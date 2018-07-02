Лидерами стали представители Аргентины - более 10 тысяч человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Более 37 тысяч болельщиков из стран, чьи сборные играли на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, посетили регион. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Если говорить о групповом этапе, то он показал полную готовность города к проведению футбольного чемпионата мира. Более 172 тысяч болельщиков посетили стадион "Нижний Новгород" за четыре игры. Более 37 тысяч болельщиков из стран, чьи команды встречались на групповом этапе в Нижнем Новгороде, посетили наш регион. Лидерами стали представители Аргентины - более 10 тысяч человек", - заявил Никитин.