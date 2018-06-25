За счет чего сборной России удалось победить испанцев на ЧМ

ТАСС рассказывает о слагаемых успеха российских футболистов, впервые в истории вышедших в четвертьфинал мирового первенства

Перед матчем тренерский штаб российской команды решил изменить схему игры. В матчах группового этапа команда Черчесова использовала расстановку "4-2-3-1" и делала ставку на прессинг соперника на всех участках поля, памятуя о классической футбольной поговорке "Лучшая оборона — это атака". В матчах с саудовцами (5:0) и египтянами (3:1), чей класс не выше, чем у россиян, план сработал. Однако с куда более мастеровитой командой Уругвая (0:3) проявилась слабость тактики — большое количество свободных зон для нападающих соперника.

В игре с испанцами Черчесов вернулся к расстановке с пятью защитниками, которую команда использовала на большинстве матчей за последние два года, в том числе на Кубке конфедераций прошлым летом. При обороне собственных ворот россияне выстраивались в две линии — пять человек и четыре — перед своими воротами, а защитников испанцев встречал единственный чистый форвард — Артем Дзюба. Такая компактная игра у своих ворот оставляет минимум свободного пространства для атакующих. Не случайно забить единственный гол испанцам помогло только стандартное положение.

Игра вторым номером предполагает, что счастья у чужих ворот команда ищет в быстрых контратаках, но этого у россиян почти не вышло. Давление испанцев было настолько велико, что всем четырем полузащитникам и Дзюбе, не говоря уже о крайних защитниках, большую часть времени пришлось провести в обороне. Зато сыграла ставка на высокого форварда — именно после удара Дзюбы головой при подаче углового мяч попал в руку Жерару Пике. Сам же форвард 11-метровый реализовал.

"Если бы мы играли по-другому, шансов у нас было бы намного меньше. Если бы мы играли в открытый футбол или в четыре защитника, нашу оборону вскрывали бы чуть чаще. Возможно, мы больше были бы у чужих ворот, но, думаю, это обернулось бы поражением", — признал после встречи Черчесов.

Порядок и терпение

Любая схема — лишь теория, которую необходимо воплотить в жизнь, а это возможно только при четком выполнении тренерской установки. Когда же речь идет об игре вторым номером, на первый план выходит терпение. Ведь, как известно, без мяча играть намного сложнее, чем с ним. Это требует большей концентрации, чем при созидании, а значит, забирает больше энергии.