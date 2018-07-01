Болельщик Маноло поблагодарил оргкомитет ЧМ за возможность пронести барабан на трибуну

Ранее 69-летний испанский болельщик Маноло обратился в оргкомитет ЧМ-2018, Королевскую испанскую футбольную федерацию и ФИФА с просьбой разрешить ему пронести на стадион барабан

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, также известный как Маноло-барабанщик, поблагодарил оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" за возможность пронести барабан на матч 1/8 финала между сборными России и Испании. Об этом он сообщил ТАСС. В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен. - 4:3). Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Перед матчем Маноло обратился в оргкомитет чемпионата мира, Королевскую испанскую футбольную федерацию и Международную федерацию футбола, а также к лидерам стран России и Испании с просьбой разрешить ему пронести на стадион свою "визитную карточку" - барабан.

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