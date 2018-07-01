Болельщик Маноло поблагодарил оргкомитет ЧМ за возможность пронести барабан на трибуну

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Испанский болельщик Мануэль Касерес Артесеро, также известный как Маноло-барабанщик, поблагодарил оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" за возможность пронести барабан на матч 1/8 финала между сборными России и Испании. Об этом он сообщил ТАСС.
В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти (1:1, по пен. - 4:3). Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Перед матчем Маноло обратился в оргкомитет чемпионата мира, Королевскую испанскую футбольную федерацию и Международную федерацию футбола, а также к лидерам стран России и Испании с просьбой разрешить ему пронести на стадион свою "визитную карточку" - барабан.
За последние несколько десятков лет 69-летний ныне Маноло практически не пропускал игр сборной Испании. На матчах группового этапа ему из-за соображений безопасности не разрешили пронести барабан на матчи в Казани и Калининграде.
"Хотелось бы сказать огромное спасибо организационному комитету чемпионата мира за то, что разрешили пронести барабан на игру между сборными России и Испании. Для меня это действительно было очень важно, я благодарен за то, что мне пошли навстречу. Сложно делиться впечатлениями от игры, российские футболисты по праву заслужили выход в 1/4 финала. Моя история на чемпионате мира в России заканчивается, но не заканчивается история чемпионатов мира, хотелось бы напоследок пожелать удачи и всех благ российской сборной ", - сказал Маноло.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира состоится 15 июля.