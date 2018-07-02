Во время ЧМ-2018 в метро Москвы найдено более 700 предметов

Свыше 400 вещей возвращены владельцам

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Пассажиры метро и Московского центрального кольца с начала чемпионата мира по футболу забыли в поездах, на платформах, и вестибюлях более 700 различных предметов, в том числе, сомбреро, шапку-ушанку, матрешку и аэрогриль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Среди необычных забытых вещей - сомбреро, матрешка, шапка-ушанка, аэрогриль, фотоаппарат и спальный мешок, а также два iPhone. Мобильные телефоны, по всей видимости, принадлежали иностранцам, так на надписи на экранах блокировки были не на русском языке. Владельцы за ними пока не вернулись", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что всего в текущем месяце пассажиры оставили в метро более 700 различных предметов. Свыше 400 вещей возвращены владельцам.

"Чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро мобильные телефоны и другие гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки. Ежедневно сотрудники метрополитена составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах", - добавил собеседник агентства.

Оставленные в транспорте предметы в течение двух дней передают на склад забытых вещей на станции "Котельники", где они хранятся полгода. Официальные именные документы - паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка, полис - на склад не принимаются, а передаются в УВД. В июне сотрудники метрополитена передали в полицию 21 такой документ.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.