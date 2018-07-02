Самарские полицейские помогли иностранному болельщику вернуть кошелек и документы

Турист поблагодарил полицейских уже из окна поезда

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Самарские полицейские помогли иностранному болельщику вернуть кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"Сотрудники патрульно-постовой службы во время несения службы на железнодорожном вокзале обнаружили в одном из помещений портмоне, в котором находились документы, банковские карты и деньги. Владельцем оказался иностранный болельщик 1987 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В региональном главке добавили, что турист должен был отправиться поездом из Самары в Москву через 15 минут.

"Полицейские направились к нужному вагону. Навстречу полицейским уже бежал владелец портмоне, которого правоохранители сразу узнали по фотографии на обнаруженном паспорте. Ему вручили потерянную вещь, и, торопясь на поезд, он успел только проверить документы и пересчитать деньги - все было на месте", - добавили в пресс-службе.

Турист поблагодарил полицейских уже из окна поезда. "Мужчина кричал слова признательности на своем языке и махал рукой полицейским, благодаря оперативным действиям которых он попадет на долгожданный матч", - пояснили в главке.

2 июля состоится игра 1/8 финала между сборными Бразилии и Мексики на "Самара Арене". Матч начнется 17:00 мск. Также Самара приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1). Последней игрой, которую примет Самара, окажется 1/4 финала (7 июля).