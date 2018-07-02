Никитин: сборные Франции и Уругвая устроят в Нижнем Новгороде настоящий праздник

Матч 1/4 финала между сборными Франции и Уругвая пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Франции и Уругвая, которые проведут в Нижнем Новгороде матч 1/4 финала чемпионата мира, устроят в городе настоящий футбольный праздник. Такое мнение ТАСС высказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Матч сборных Франции и Уругвая пройдет 6 июля и начнется в 17:00 мск.

"В Нижнем Новгороде прошел очень важный матч - определялся соперник сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, - сказал Никитин. - Встреча была яркой и напряженной, долгое время сохранялась интрига, хорваты все же оказались сильнее, для них эта победа стала второй в Нижнем Новгороде. Очень активны были хорватские болельщики".

"Особое значение придало и то, что игру посетила президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Как сказала госпожа президент, Нижний Новгород приносит сборной удачу. Франция и Уругвай, которые сыграют у нас 6 июля, показали очень высокий уровень в 1/8 финала, впереди нас ждет настоящий футбольный праздник", - добавил глава региона.

На стадии 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины со счетом 4:3, уругвайцы в первом раунде плей-офф переиграли португальцев - 2:1.