Президент Хорватии смотрела матч ЧМ с командой Дании на общей трибуне

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович смотрела матч 1/8 чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании на общей трибуне, а не в зоне для VIP-гостей. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России, которая ранее также по пенальти оказалась сильнее сборной Испании.

"Мне хотелось продемонстрировать, что я такая же болельщица, как все, поддерживать команду в кругу фанатов на трибунах. Я надела футболку с национальной символикой, хотя дресс-код в VIP-зоне, где обычно приняты длинные платья, не позволил бы находиться в таком наряде", - сказала Грабар-Китарович.

"В первом и втором тайме сборная Хорватии смотрелась несколько лучше соперника, - продолжила президент страны. - Но в дополнительное время датчане показали, на что они способны. К сожалению, Модрич [Лука] не смог реализовать пенальти в конце, но вратарь нашей сборной проявил себя в серии одиннадцатиметровых, стал героем матча и помог команде выйти в 1/4 финала". "Нельзя не отметить Златко Далича, который проявил себя как отличный тренер, психолог. Увидимся с командой России в Сочи, пусть победит сильнейший", - заключила глава Хорватии.

Грабар-Китарович также отметила, что восхищена стадионом "Нижний Новгород" и теплым приемом местных властей.