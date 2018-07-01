Чанов рад, что Акинфеев в матче с испанцами использовал его вратарские приемы

По словам Вячеслава Чанова, голкипер сборной России показал свой высокий уровень мастерства, отбив два удара в послематчевой серии пенальти

Россияне обыграли испанцев в 1/8 финала в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершились вничью - 1:1. Акинфеев отразил два удара в серии пенальти и был признан самым ценным игроком матча.

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер Вячеслав Чанов рад, что голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев в матче 1/8 финала с командой Испании в серии пенальти применил те вратарские приемы, которые он показывал ему во время совместной работы в ЦСКА. Об этом Чанов, который сейчас является тренером вратарей подмосковного "Химика", рассказал ТАСС.

"Игорь показал свой уровень - уровень топ-вратаря чемпионата мира. У вратарей бывают ошибки по жизненному пути, не может быть, чтобы все время шла гладкая дорога, - сказал Чанов. - Я очень рад за своего ученика, когда в серии пенальти я видел то, что я ему преподавал. В чемпионатах СССР я занимаю второе место по отраженным пенальти, поэтому я рад, увидев, что Игорек сегодня применил то, что я ему рассказывал и показывал".

Чанов входил в тренерский штаб ЦСКА с 2002 по 2014 год. "Мы с ним прошли большую жизнь с того момента, когда ему было 14 лет, мы общаемся перед каждой игрой и после нее. Я рад, что советская и российская школа в лице Акинфеева и Габулова продолжает свой путь", - отметил специалист.

В 1/4 финала сборная России сыграет 7 июля в Сочи против хорватов.