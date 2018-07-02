Президент Хорватии считает сборную Россию достойным соперником на ЧМ-2018

Сборные России и Хорватии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает сборную Россию по футболу достойным соперником для национальной команды своей страны в матче 1/4 финала чемпионата мира. Об этом она сообщила в понедельник журналистам в Нижнем Новгороде.

В воскресенье команда России в серии пенальти победила испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с хорватами, которые обыграли датчан также в серии пенальти. Встреча команд пройдет 7 июля в Сочи, начало - в 21:00 мск.

"Хотелось бы поздравить команду России, которая тоже пробилась в четвертьфинал после серии пенальти. Я смотрела эту игру в фан-зоне Нижнего Новгорода. Думаю, что наши команды достойны встретиться друг с другом", - сказала Грабар-Китарович.

"Я горжусь сборной Хорватии, это была трудная игра. На команду оказывалось большое давление, но мы поддерживали ее, и все получилось успешно", - заключила президент страны.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.