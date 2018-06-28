Федерация футбола Сенегала попросила ФИФА пересмотреть правило fair play

Сборная Сенегала не вышла в плей-офф чемпионата мира в России из-за того, что заработала больше желтых карточек, чем команда Японии, набравшая такое же количество очков

Сборная Сенегала осталась за бортом плей-офф чемпионата мира в России именно из-за этого критерия. В активе африканской команды по итогам группового раунда было четыре очка, столько же набрала команда Японии. И сенегальцы, и японцы имели одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей, одинаковое количество забитых голов, а их очная встреча завершилась вничью (2:2).

ТАСС, 2 июля. Федерация футбола Сенегала обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по критерию fair play. Об этом сообщает Би-би-си .

В этом случае та команда, которая выходит в плей-офф, определяется по так называемым очкам fair play, то есть по количеству желтых и красных карточек. За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть желтых карточек, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше. Зная о таком раскладе, сборная Японии последние 15 минут матча заключительного тура группового этапа с командой Польши (0:1) фактически перестала атаковать.

"В будущем ФИФА должна наказывать команду, которая играет именно так, - сказал представитель федерации. - ФИФА ввела новую систему, но разве правило fair play решает все проблемы? После матча не было принято никаких мер по отношению к сборным Японии и Польши. За такое отношение к игре футболистов, тренеров или команды в целом нужно наказывать".

Федерация футбола Сенегала отправила в ФИФА два письма, в одном из которых просит пересмотреть правило fair play, а в другом - жалуется на судейство в матче против Колумбии (0:1). "Федерация считает, что сборная Японии фактически отказалась играть в матче с поляками после того, как узнала, что команда Колумбии забила гол сенегальцам, это противоречит принципам футбола, - говорится в письме. - Еще больше федерация шокирована тем, что главный тренер сборной Японии на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что приказал команде сохранить устраивающий их счет в матче".

"Федерация футбола Сенегала сожалеет о том, что сборная Японии не придерживалась принципов fair play. В таких случаях правило подсчета карточек теряет смысл", - говорится в письме.