Россияне и хорваты проложили путь в четвертьфинал ЧМ через серии пенальти

Сборная России в матче 1/8 финала чемпионата мира оказалась сильнее испанцев, команда Хорватии победила датчан

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Восемнадцатый день чемпионата мира по футболу определил еще одну пару четвертьфиналистов. Сборная России, добившаяся сенсационной победы над испанцами, померится силами с хорватами, которые оказались сильнее датчан; в обеих встречах победитель был выявлен в серии пенальти. В субботу первую четвертьфинальную пару составили сборные Франции и Уругвая, которые оказались сильнее команд Аргентины (4:3) и Португалии (2:1) соответственно.

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Матч россиян и испанцев, который открыл игровой день в 17:00 мск в заполненных "Лужниках" (78011 зрителей), завершился в основное время со счетом 1:1, в дополнительные два тайма по 15 минут команды голов не забили, а в серии пенальти точнее были россияне - 4:3. Счет открыли испанцы - на 12-й минуте после навеса со штрафного мяч в собственные ворота послал защитник Серей Игнашевич, который пытался помешать пробить Серхио Рамосу. Россияне, которые играли вторым номером и практически не создали ничего опасного у чужих ворот (один удар в створ), отыгрались с пенальти на 41-й минуте - после подачи с углового и удара головой Артема Дзюбы мяч попал в руку Жерару Пике. Дзюба же 11-метровый и реализовал. Лучшим футболистом встречи был признан капитан россиян - вратарь Игорь Акинфеев. Сначала голкипер спас команду в дополнительное время после сильного удара Андреса Иньесты в нижний угол, а в серии пенальти отразил удары Коке и Яго Аспаса. Россияне были точны во всех четырех ударах - отличились Федор Смолов, Игнашевич, Александр Головин, победный пенальти на счету Дениса Черышева. Иньеста и король Впервые на турнире Черчесов использовал схему с тремя, а не двумя центральными защитниками. "Если бы мы играли по- другому, шансов у нас было бы намного меньше. Если бы мы играли в открытый футбол или в четыре защитника, нашу оборону вскрывали бы чуть чаще. Возможно, мы больше были бы у чужих ворот, но, думаю, это обернулось бы поражением", - признал после встречи Черчесов.

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Неприятным моментом стала травма ахилла защитника Юрия Жиркова, который был заменен после перерыва. "Для Жиркова это был, наверное, последний матч на турнире. У него были проблемы с ногой. Только, возможно, если мы к финалу его подготовим", - рассказал Черчесов. После встречи в раздевалке команду поздравил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев, который наблюдал за матчем с трибуны для почетных гостей вместе с королем Испании Филиппом VI и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. "Это уже чудо, правда. Точнее, это мастерство уже", - отметил он, особо подчеркнув грамотность действий игроков. Впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее российские футболисты трижды играли на чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не проходили дальше группового этапа. Последний раз отечественная команда выходила в четвертьфинал мирового первенства в 1970 году. На турнире в Мексике стадия 1/4 финала начиналась сразу после группового этапа. "Эмоции - это понятно, но турнир только начинается, поэтому их надо сохранить", - отметил на пресс-конференции Черчесов. Встреча стала последней в сборной Испании для полузащитника Андреса Иньесты, который в составе национальной команды стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. За сборную Испании он провел 136 матчей, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач. Хорваты повторяют путь команды 1998 года Во встрече Хорватия - Дания, которая проходила в Нижнем Новгороде, события начали развиваться стремительно. Уже на первой минуте первый гол за сборную Дании забил защитник Матиас Йоргенсен, а на четвертой - хорваты сравняли счет усилиями Марио Манджукича, который стал автором самого быстрого ответного мяча в истории мировых первенств.

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