Россияне и хорваты проложили путь в четвертьфинал ЧМ через серии пенальти

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Восемнадцатый день чемпионата мира по футболу определил еще одну пару четвертьфиналистов. Сборная России, добившаяся сенсационной победы над испанцами, померится силами с хорватами, которые оказались сильнее датчан; в обеих встречах победитель был выявлен в серии пенальти.
В субботу первую четвертьфинальную пару составили сборные Франции и Уругвая, которые оказались сильнее команд Аргентины (4:3) и Португалии (2:1) соответственно.
Матч россиян и испанцев, который открыл игровой день в 17:00 мск в заполненных "Лужниках" (78011 зрителей), завершился в основное время со счетом 1:1, в дополнительные два тайма по 15 минут команды голов не забили, а в серии пенальти точнее были россияне - 4:3. Счет открыли испанцы - на 12-й минуте после навеса со штрафного мяч в собственные ворота послал защитник Серей Игнашевич, который пытался помешать пробить Серхио Рамосу. Россияне, которые играли вторым номером и практически не создали ничего опасного у чужих ворот (один удар в створ), отыгрались с пенальти на 41-й минуте - после подачи с углового и удара головой Артема Дзюбы мяч попал в руку Жерару Пике. Дзюба же 11-метровый и реализовал.
Лучшим футболистом встречи был признан капитан россиян - вратарь Игорь Акинфеев. Сначала голкипер спас команду в дополнительное время после сильного удара Андреса Иньесты в нижний угол, а в серии пенальти отразил удары Коке и Яго Аспаса. Россияне были точны во всех четырех ударах - отличились Федор Смолов, Игнашевич, Александр Головин, победный пенальти на счету Дениса Черышева.
Впервые на турнире Черчесов использовал схему с тремя, а не двумя центральными защитниками. "Если бы мы играли по- другому, шансов у нас было бы намного меньше. Если бы мы играли в открытый футбол или в четыре защитника, нашу оборону вскрывали бы чуть чаще. Возможно, мы больше были бы у чужих ворот, но, думаю, это обернулось бы поражением", - признал после встречи Черчесов.
Неприятным моментом стала травма ахилла защитника Юрия Жиркова, который был заменен после перерыва. "Для Жиркова это был, наверное, последний матч на турнире. У него были проблемы с ногой. Только, возможно, если мы к финалу его подготовим", - рассказал Черчесов.
После встречи в раздевалке команду поздравил премьер- министр РФ Дмитрий Медведев, который наблюдал за матчем с трибуны для почетных гостей вместе с королем Испании Филиппом VI и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. "Это уже чудо, правда. Точнее, это мастерство уже", - отметил он, особо подчеркнув грамотность действий игроков.
Впервые в новейшей истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее российские футболисты трижды играли на чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не проходили дальше группового этапа. Последний раз отечественная команда выходила в четвертьфинал мирового первенства в 1970 году. На турнире в Мексике стадия 1/4 финала начиналась сразу после группового этапа.
"Эмоции - это понятно, но турнир только начинается, поэтому их надо сохранить", - отметил на пресс-конференции Черчесов.
Встреча стала последней в сборной Испании для полузащитника Андреса Иньесты, который в составе национальной команды стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. За сборную Испании он провел 136 матчей, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач.
Во встрече Хорватия - Дания, которая проходила в Нижнем Новгороде, события начали развиваться стремительно. Уже на первой минуте первый гол за сборную Дании забил защитник Матиас Йоргенсен, а на четвертой - хорваты сравняли счет усилиями Марио Манджукича, который стал автором самого быстрого ответного мяча в истории мировых первенств.
За четыре минуты до окончания дополнительного времени судья назначил пенальти в ворота датчан за фол на нападающем Анте Ребиче, однако вратарь Каспер Шмейхель, за которым с трибун наблюдал его известный отец - бывший вратарь сборной и "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель, намертво забрал мяч после удара полузащитника Луки Модрича. Шмейхель отразил два удара и в серии пенальти, однако еще надежней оказался его хорватский визави - Даниэль Субашич, который спас свою команду трижды. Субашич повторил рекорд португальца Рикарду, который также отразил три удара в серии пенальти в матче мирового первенства 2006 года с англичанами.
"Наши три лучших пенальтиста не смогли забить сегодня, - признался после встречи главный тренер датчан Оге Харейде. - Мне очень жаль Каспера Шмейхеля и всю команду. Но такое происходит в серии пенальти, и в этом жестокость футбола".
Главный тренер хорватов Златко Далич признал, что команда не смогла показать такой же уровень игры, как в играх группового этапа с нигерийцами (2:0), аргентинцами (3:0) и исландцами (2:1). "Но тяжелые моменты тоже надо пережить", - добавил он. Сборная Хорватии второй раз в истории играет в плей-офф чемпионата мира. В первый раз - на турнире 1998 года - команда смогла завоевать бронзовые медали.
Встреча сборных России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.
Лучшим бомбардиром чемпионата мира на данный момент является англичанин Гарри Кейн (5 голов), следом расположились бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4). По три мяча в активе француза Килиана Мбаппе, уругвайца Эдинсона Кавани, Черышева, Дзюбы и испанца Диего Косты.