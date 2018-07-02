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2 июля, 03:26
Сборная Хорватии обыграла датчан и сыграет с командой России в четвертьфинале ЧМ
Футболисты сборной Хорватии
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Хорваты в матче 1/8 финала в серии пенальти победили команду Дании, встреча с россиянами пройдет 7 июля в Сочи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по пенальти обыграла команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу и в следующем раунде встретится с командой России. Основное и дополнительное время матча, прошедшего в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1.

Интерес к противостоянию датчан и хорватов за несколько дней до встречи возникал лишь у знатоков футбола и болельщиков из этих стран. Однако за час до начала встречи к ним присоединились и поклонники российской сборной, которая сенсационно вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в серии пенальти испанцев. Именно встреча Хорватия - Дания должна была определить следующего соперника подопечных Станислава Черчесова.

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Сборная Хорватии уверенно преодолела групповой этап, выиграв все три матча - против команд Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Датчане же были не столь удачны, тем не менее, сумели обыграть перуанцев (1:0) и дважды сыграли вничью - с австралийцами (1:1) и французами (0:0). Датская команда до отчетной встречи не проигрывала 18 матчей - с 2016 года, одержав девять побед при девяти ничьих.

Сборная Хорватии уже во второй раз на чемпионате мира в России сыграла в Нижнем Новгороде. В первом матче подопечные Златко Далича разгромили аргентинцев. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая специально приехала в Нижний Новгород поддержать национальную сборную, отметила, что город может стать для футболистов родным. "Это место успело стать для сборной Хорватии счастливым, надеюсь, что сегодня мы одержим тут вторую победу, а город станет для нас вторым домом", - сказала глава страны перед матчем.

Неожиданное начало и вратарская феерия

Счет в матче был открыт в первой же атаке, сделали это датчане. Последовал сильный вброс аута в штрафную хорватской команды от Йонаса Кнудсена, Томас Делейни зацепился за мяч, оставив его Матиасу Йоргенсену, датский защитник нанес не самый сложный удар низом, но хорватский голкипер Даниел Субашич сыграл не лучшим образом, и мяч от его ноги залетел в ворота.

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Спустя две минуты хорватским футболистам удалось сравнять счет. Анте Ребич сыграл в штрафную на Шиме Врсалько, который выполнил прострел. На отскоке расторопнее всех оказался Марио Манджукич. Форвард пробил с разворота из пределов штрафной, Каспер Шмейхель проводил мяч взглядом, который оказался в сетке его ворот.

После богатых на голы первых пяти минут игра успокоилась. Обе команды имели еще несколько опасных моментов в первой половине, но забитых голов болельщики не увидели. В равной борьбе прошел и второй тайм встречи, который также не выявил победителя.

Соперники решили не изменять выбранному курсу в дополнительное время. Поочередно перехватывая инициативу, команды пытались вскрыть оборону друг друга, но до по- настоящему опасных моментов дело не доходило. Кульминация случилась в концовке второго дополнительного тайма, когда Ребич выбежал на рандеву со Шмейхелем. Хорват мастерски обыграл голкипера и вышел на пустые ворота, но был сбит подкатом от Матиаса Йоргенсена - судья назначил одиннадцатиметровый, показав датскому защитнику желтую карточку.

К мячу подошел Лука Модрич, но его удар мастерски парировал Шмейхель. Судьбу матча должна была решить серия пенальти, главными героями которой оказались голкиперы команд. Шмейхель сумел отразить два удара, но Субашич оказался на один сейв удачливее. Победу сборной Хорватии и выход в четвертьфинал принес удар Ивана Ракитича.

Впереди сборная России

После матча главный тренер хорватов отметил, что в четвертьфинале его команду ждет серьезный соперник в лице сборной России. "Сейчас нам нужно передохнуть, я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Будем стараться не растерять осторожность", - сказал Далич.

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Президент Хорватского футбольного союза и лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер считает, что шансы на победу в матче будут равными. "Я думаю, что шансы в предстоящей игре - 50 на 50, но если вы хотите, то я скажу, что 51% все-таки за Россию. У вашей команды будет более внушительная группа поддержки на стадионе. Надеюсь, что и за нас приедут поболеть 4-5 тыс. человек", - сказал функционер.

Защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука предположил, что обе команды будут иметь запредельную мотивацию. "Мы надеемся, что выиграем. Будет очень тяжело, у обеих команд мотивация будет высокая", - сказал он.

Модрич рассказал, что для него и его партнеров выход сборной России в четвертьфинал стал неожиданностью. "Сборная России в четвертьфинале - это сюрприз для нас, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены", - предположил полузащитник.

Команды Хорватии и России сыграют 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

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