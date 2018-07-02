Полиция не зафиксировала существенных нарушений порядка на матче ЧМ Хорватия - Дания

Матч 1/8 финала ЧМ между командами Хорватии и Дании прошел на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Полицейские не зафиксировали существенных нарушений порядка на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.

"Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. При проведении мероприятия существенных нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В воскресенье хорваты на стадионе "Нижний Новгород" одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В Нижнем Новгороде прошли четыре встречи в рамках группового этапа и матч 1/8 финала. 6 июля город примет четвертьфинальную игру Уругвай - Франция.