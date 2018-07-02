Болельщики сборной Хорватии по футболу считают команду России грозным соперником

Команды встретятся в четвертьфинале чемпионата мира, встреча пройдет 7 июля в Сочи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Хорватии считают команду России грозным соперником по 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

В воскресенье сборная России в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира, где встретится с хорватами, которые обыграли датчан в серии пенальти. Встреча команд пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Игра с россиянами - это будет не просто легкая прогулка. На этой стадии слабых команд не осталось, тем более сборная России показала свои зубы в матче с испанцами. Мы понимаем, что это серьезный, грозный соперник", - сказал один из болельщиков по имени Богдан.

Его мнение поддержал мужчина с накинутым на плечи хорватским флагом. "Мощные ребята нам попались в четвертьфинале, достойные. Через пару дней поедем в Сочи поддерживать свою команду", - рассказал собеседник агентства.

"Я посмотрел матч с участием команды России, это было потрясающе по накалу. Теперь нашей команде придется непросто. Но мы все же надеемся на победу и добьемся ее", - убежден болельщик из Хорватии по имени Ратимир.

Цвет настроения бело-сине-красный

Российские болельщики верят в успех сборной страны на чемпионате мира. "Нисколько не сомневаюсь в дальнейших победах нашей сборной, а с такой поддержкой, которую ребята получают от всех нас, преданных фанатов, они в принципе способны стать чемпионами", - сказал Сергей из Ульяновска.

Уверены в будущих победах россиян и жители самого Нижнего Новгорода, которые обещают праздновать до утра победу над командой Испании. Весь город погрузился в гул от автомобильных клаксонов, дуделок и криков в поддержку команды. Множество людей гуляют с вечера по пешеходной улице Большой Покровской, напевая гимн России, "Катюшу", "Калинку" и скандируя речевки.

"То ли еще будет! С таким вратарем, надежным как стена, нам не страшен никакой соперник. Акинфеев сегодня вытаскивал сложнейшие мячи в ходе основного времени и проявил себя во всей красе в серии пенальти, отразив два удара. И наш Денис Черышев не промах", - сказал житель Нижнего Новгорода Олег Павлов.

"Мы дойдем минимум до финала с таким настроем. Цвет настроения у нас бело-сине-красный, как цвет российского триколора", - добавил он.

"А я думаю, можно замахнуться и на кубок, раз удача помогает и ребята выкладываются на все сто", - вторит ему 27-летний болельщик по имени Алексей.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.