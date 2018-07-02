Ловрен: хорватам потребуется много сил, чтобы победить команду России в 1/4 финала ЧМ

По мнению защитника сборной Хорватии, россияне заслужили выход в четвертьфинал чемпионата мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Сборной Хорватии по футболу потребуется немало сил и удачи, чтобы победить команду России в четвертьфинале чемпионата мира. Такое мнение высказал журналистам защитник сборной Хорватии Деян Ловрен.

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России, которая ранее также по пенальти оказалась сильнее сборной Испании.

"Мы уважаем сборную России, которая выбила с чемпионата мира команду Испанию. Российские футболисты доказали, что нет ничего невозможного. Они заслужили путевку в четвертьфинал. Нам понадобится немало сил и удачи, чтобы пройти эту команду", - считает Ловрен.

Команды Хорватии и России сыграют 7 июля в Сочи.