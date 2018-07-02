Модрич: выход сборной России в 1/4 финала ЧМ стал сюрпризом для команды Хорватии

По мнению капитана сборной Хорватии, игрокам команды России на турнире помогают родные стены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу стал сюрпризом для команды Хорватии. Об этом журналистам рассказал капитан сборной Хорватии Лука Модрич.

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России, которая ранее также по пенальти оказалась сильнее сборной Испании.

"Выход сборной России в четвертьфинал стал для нас сюрпризом, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены", - сказал Модрич.

"В предыдущие годы мы не проходили эту стадию турнира, - продолжил он. - Но я верю, что это поколение способно добиться многого. Перед серией пенальти я сказал партнерам, что мы должны выиграть, и мы это сделаем".

Команды Хорватии и России сыграют 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.