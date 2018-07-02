Ракитич: фаворита в матче 1/4 финала ЧМ Хорватия - Россия нет

Сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Фаворита в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии нет. Такое мнение высказал журналистам полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич.

В воскресенье хорваты вышли в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в серии пенальти команду Дании. Соперником сборной Хорватии по 1/4 финала будет команда России. Встреча пройдет 7 июля в Сочи.

"В четвертьфинале уже нет фаворитов. Нас ждет большая игра против хозяев турнира. Надо наслаждаться тем временем, что мы здесь проводим", - сказал Ракитич.

Он отметил, что матч 1/8 финала, в котором сборная России победила команду Испании в серии пенальти, показал, что на чемпионате мира возможно все. "Жаль, что испанцы проиграли, потому моя жена из этой страны. Но это футбол, никогда нельзя заранее знать победителя", - добавил Ракитич.