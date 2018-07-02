Чорлука: сборные России и Хорватии будут хорошо мотивированы в матче 1/4 финала ЧМ

Футболист сборной Хорватии и московского "Локомотива" отметил, что в матче против испанцев хорошо сыграли защита и опорная зона россиян

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Хорватии и России будут хорошо мотивированы на победу в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Такое мнение высказал журналистам защитник сборной Хорватии и московского "Локомотива" Ведран Чорлука.

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России.

"Я думаю, фаворитов в четвертьфинале нет. Сборная России играет дома, и у нас, и у них хорошая команда. Мы надеемся, что выиграем. Будет очень тяжело, у обеих команд мотивация будет высокая", - сказал он.

Чорлука рассказал, что смотрел встречу сборных России и Испании, в которой победу в серии пенальти одержали подопечные Станислава Черчесова. "Могу отметить, что у россиян защита и опорная зона играли отлично, а тренер выбрал хорошую тактику. Болел за Россию, потому что из испанцев не знаю никого", - поделился футболист.

Он добавил, что Нижний Новгород является для хорватской сборной самым счастливым городом и не исключил, что после чемпионата приедет в столицу Поволжья на отдых вместе с семьей.

Команды Хорватии и России сыграют 7 июля в Сочи.