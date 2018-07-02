Российские космонавты с орбиты поздравили сборную РФ с выходом в четвертьфинал ЧМ

Спортсменов также поздравили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и весь коллектив госкорпорации

"Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!" - написал он.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили национальную сборную с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Twitter космонавт Олег Артемьев.

Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018 ! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну! . Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ

Артемьев также опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно, как он и его коллега Сергей Прокопьев вместе смотрят матч на МКС и скандируют: "Давай! Давай! Дзюба! (нападающий российской команды Артем Дзюба - прим. ТАСС)". "Международная космическая станция болеет за Россию!" - сказал Прокопьев.

Как отмечается на сайте Роскосмоса, глава этой госкорпорации Дмитрий Рогозин и коллектив также поздравляют соотечественников с победой.

В воскресенье российская сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Испании в серии пенальти. Теперь россиянам предстоит встреча с хорватами, которые обыграли датчан.

ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.