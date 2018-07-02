Российские космонавты с орбиты поздравили сборную РФ с выходом в четвертьфинал ЧМ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), поздравили национальную сборную с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Соответствующее сообщение разместил на своей странице в Twitter космонавт Олег Артемьев.
"Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!" - написал он.
Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!— Oleg Artemyev (@OlegMKS) 1 July 2018
.
Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ
Артемьев также опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно, как он и его коллега Сергей Прокопьев вместе смотрят матч на МКС и скандируют: "Давай! Давай! Дзюба! (нападающий российской команды Артем Дзюба - прим. ТАСС)". "Международная космическая станция болеет за Россию!" - сказал Прокопьев.
Как отмечается на сайте Роскосмоса, глава этой госкорпорации Дмитрий Рогозин и коллектив также поздравляют соотечественников с победой.
В воскресенье российская сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Испании в серии пенальти. Теперь россиянам предстоит встреча с хорватами, которые обыграли датчан.
ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.