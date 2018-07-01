Шёне: датские футболисты спустя неделю, возможно, будут гордиться своим результатом на ЧМ

В воскресенье сборная Дании проиграла команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире

В воскресенье сборная Дании проиграла команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Дании через неделю, возможно, будут гордиться выходом в плей-офф чемпионатам мира, но сегодня команде хотелось выйти в четвертьфинал турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий датской команды Лассе Шёне.

"Мы чувствуем себя ужасно, потому что не получилось пройти дальше. Мы были хорошо готовы, но пенальти - это не лучший способ покинуть чемпионат мира. Большую часть матча мы провели здорово, нам очень помог наш голкипер, особенно в концовке", - сказал Шёне.

"У нас не очень большая страна и, возможно, для нас это успех, но сегодня нам хотелось большего. Может быть, через неделю мы будем гордиться собой. Да, я не забил пенальти. Эмоции в этот момент трудно отнести к лучшим в моей карьере", - заключил форвард.

Сборная Хорватии в четвертьфинале сыграет с командой России, встреча пройдет 7 июля в Сочи.