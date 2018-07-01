РФС получит от ФИФА $4 млн в качестве призовых за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) $4 млн в качестве призовых за выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА в октябре 2017 года.
В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1).
По итогам группового этапа сборная России заработала $12 млн ($8 млн за участие и еще $4 млн за выход из группы), сумма призовых каждого из четвертьфиналистов составляет $16 млн.
Общий призовой фонд чемпионата мира - $400 млн. Победителю достанется $38 млн, вице-чемпион получит $28 млн, бронзовый призер - $24 млн, за четвертое место выплатят $22 млн.
В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет в Сочи 7 июля.