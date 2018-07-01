РФС получит от ФИФА $4 млн в качестве призовых за выход сборной России в четвертьфинал ЧМ

По итогам группового этапа сборная России заработала $12 млн

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) $4 млн в качестве призовых за выход сборной России в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА в октябре 2017 года.

В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1).