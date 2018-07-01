Давор Шукер считает равными шансы на победу сборных Хорватии и России в четвертьфинале ЧМ

Глава Хорватского футбольного союза также отметил хорошие условия проведения чемпионата мира в России

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Шансы на победу сборных России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу равны. Такое мнение журналистам высказал президент Хорватского футбольного союза, лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер.

"Я думаю, что шансы в предстоящей игре 50 на 50, но если вы хотите, то я скажу, что 51 процент все-таки за Россию. У вашей команды будет более внушительная группа поддержки на стадионе. Надеюсь, что и за нас приедут поболеть 4-5 тысяч человек", - сказал Шукер.

"Мне не понравилось, что нам пришлось играть дополнительное время, в противном случае наши шансы в игре против россиян могли быть выше, - продолжил функционер. - Думаю, что весь персонал нашей сборной найдет решение, чтобы мы смогли хорошо подготовиться к предстоящей встрече".

Глава Хорватского футбольного союза также отметил хорошие условия проведения чемпионата мира в России. "Я уважаю российских людей, нацию. Мы увидели здесь много прекрасных стадионов, гостиниц, отдельного внимание заслуживает местное гостеприимство. Да, на этом чемпионате многие фавориты проигрывают, это хорошо для турнира, и я всегда об этом говорил", - заключил Шукер.

Сборные Хорватии и России сыграют в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.