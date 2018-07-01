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Как Северный Кавказ празднует победу сборной РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Болельщики в городах СКФО отметили выход национальной команды в четвертьфинал ЧМ танцами и стихийными автопробегами

СТАВРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Болельщики в городах Северного Кавказа устроили овации российской футбольной сборной. Выход команды в четвертьфинал чемпионата мира отмечают танцами на улицах, стихийными автопробегами, а некоторые болельщики извлекли свои запасы фейерверков.

В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

В горах и городах

В единственной в стране соломенной фан-зоне в Ставрополье игру смотрели около 500 болельщиков. "У нас шли игры кубка по соломенному футболу, для просмотра матча мы прервались. Игра, конечно, напряженная, мы все охрипли, пока болели. Сейчас продолжаем наши соревнования, уже вечер, но нас это нисколько не расстраивает, мы верили в победу нашей сборной!" - рассказал инициатор создания фан-зоны фермер Роман Пономарев.

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Болельщики высокогорного села Дунта в Северной Осетии собрались вместе в доме старейшего охотника Дигорского ущелья - 88-летнего Мусаби Байсангурова.

"Хозяин принял всех радушно, поддерживали мы нашу сборную. По традиции старейшины вознесли молитвы над тремя осетинскими пирогами. А в Задалеске (другом высокогорном селе в Дигорском ущелье - прим. ТАСС) на игру засмотрелись, молитву задержали. Как исправились, так и игра [сборной] стала лучше", - рассказал ТАСС организатор коллективного просмотра, руководитель патриотического клуба "Родина" Тимур Карданов.

Долго отмечать победу в высокогорных селах не получилось - нужно было вовремя закончить все дела по хозяйству. Но в городах Северного Кавказа праздник затянулся. Например, в Черкесске болельщики устроили импровизированный автопробег: по улицам разъезжали машины с российскими флагами, а водители и пассажиры скандировали "Россия!" В Ставрополе участники дорожного движения тоже не остались в стороне - автомобилисты продолжительно сигналили.

Лезгинка, салюты и марши

Поддерживали российскую сборную и на малой родине главного тренера Станислава Черчесова - в городе Алагир. Местные жители смотрели матч в доме культуры.

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"Вы не представляете, как все радуются, танцуют, салют пустили, все буквально вышли на улицы, все друг друга поздравляют. Я очень суеверный, два дня не брился, ни один пенальти специально не смотрел. Сборная России, наш Черчесов - молодцы! После того, что сделала команда, уже можно сказать, что они чемпионы", - подчеркнул после финального свистка глава Алагира Алексей Гоконаев.

Более 50 болельщиков с флагами России в руках и папахами на головах болели за сборную России в чеченском городе Шали, фан-зона была организована в местном ресторане. Во время серии пенальти к ним присоединился весь персонал, после матча заиграла музыка и молодые люди отметили победу традиционной лезгинкой.

"Последние минуты были тревожными. Мы верили, что наши футболисты выдержат напряжение, и они оправдали ожидания. Сейчас мы устроим небольшой автопробег, проедем с флагами по городу. Мы гордимся нашей сборной, гордимся нашей страной, эмоции переполняют, обнимаем и поздравляем друг друга уже по третьему кругу", - сообщил ТАСС глава одного из местных фан-клубов Нурид Каимов.

А в Черкесске после победы национальной сборной группа юных болельщиц устроила шествие по главной улице города с российским триколором, скандируя "Оле-оле, Россия, вперед!" "Мы с подругами смотрели прямую трансляцию в амфитеатре. Верили в победу и очень переживали за наших футболистов, и они не подвели. Эмоции просто переполняют, мы решили поделиться этой радостью и пройти с флагом России по проспекту Ленина", - рассказала ТАСС одна из участниц этой акции 15-летняя Кристина.

Жара и накал страстей

В Махачкале матч показывали на большом экране на летней площадке Дагестанской государственной филармонии, где была организована фан-зона. Гостей угощали пловом, до начала матча развлекали розыгрышами призов и концертами. Температура, превышавшая 35 градусов, не стала препятствием. Среди болельщиков были чиновники, известные спортсмены и журналисты.

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"Потрясающая была игра. Молодцы, ребята, бились до конца, достойная победа! Особая благодарность тренеру нашей сборной. Несмотря на жару, собралось много народа, чтобы посмотреть матч", - поделился впечатлениями с корреспондентом ТАСС директор республиканского информагентства "Дагестан" Магомед Магомедов.

В Ставрополе болельщики смотрели матч на большом экране в центре города. По данным администрации, на Александровскую площадь пришли около трех тысяч человек - болельщики с флагами, дудками и лицами, раскрашенными в цвета российского триколора, следили за игрой и встречали овациями каждый гол. "Безумная игра, напряжение до конца. Наша сборная подарила нам безумную радость и гордость, хотя уже выход в 1/8 был огромным успехом", - сообщил болельщик Андрей, находившийся на площади вместе с друзьями.

Активно поддерживали российских футболистов и в главной фан-зоне Черкесска - летнем амфитеатре, куда пришли посмотреть трансляцию более 800 человек. На протяжении всей игры, а особенно в период серии пенальти люди на трибунах скандировали под барабанный бой "Россия!" и "Акинфеев".

"Соперник был очень сильный, игра - тяжелой, но тем ценнее победа. Держим кулаки и дальше поддерживаем нашу сборную. Россия, вперед!" - сказал болельщик Ринат Абаев.

Главы вместе с болельщиками

Не остались в стороне от футбола и руководители регионов Северного Кавказа, поделившись эмоциями в социальных сетях.

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"Сборная России открыла новую страницу истории футбола, одержав феноменальную победу <...>. Сильнейшая игра ЧМ-2018, которая протекала в очень напряженном ключе, было колоссальное давление! Но ребята выстояли! <...> Это по-настоящему национальный праздник!" - написал глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, отдельно поблагодарив вратаря Игоря Акинфеева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также отметил вклад российского голкипера в победу, сообщив, что всегда верил и верит в национальную сборную, а глава Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал матч историческим моментом. "Какой матч, какая победа! Россия впервые в плей-офф, а теперь и в четвертьфинале! Поздравляю нашу сборную, наших ребят и лучшего тренера Станислава Черчесова!" - написал он.

"Исторический, триумфальный матч! <...> Акинфеев - отлично! Мастер! Спасибо сборной!" - присоединился к поздравлениям губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Поблагодарил футболистов и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Сборная России в 1/4 финала чемпионата мира - 2018! Спасибо, ребята!" - написал он.

"Сборной России удалось одолеть одну из лучших национальных сборных мира. Каждый игрок нашей сборной, понимая цену ответственности за результат, при поддержке десятков тысяч болельщиков переполненного стадиона в "Лужниках" приложил все усилия к этому триумфу", - сообщил ТАСС врио главы Дагестана Владимир Васильев, выразив надежду, что эта победа станет лучшим стимулом для молодых спортсменов.

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