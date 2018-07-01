Далич: матч сборных Хорватии и России в четвертьфинале ЧМ-2018 будет зрелищным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и России будет зрелищным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России.
"Для нас каждый матч самый важный, - сказал тренер. - Я скажу ребятам, что мы будем играть с лучшей командой на чемпионате мира. Мы не должны расслабляться и быть чересчур самоуверенными".
"Сборная России не прошла бы в четвертьфинал, не будь она хорошей командой, - продолжил специалист. - Сначала мы немного отдохнем, а после начнем подготовку. В Сочи будет жаркая погода, это осложнит игру, но я уверен, что этой встречей насладится весь мир. Это будет зрелищная игра".
Сборные Хорватии и России сыграют в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.