Далич: матч сборных Хорватии и России в четвертьфинале ЧМ-2018 будет зрелищным

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и России будет зрелищным. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала чемпионата мира одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России.

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