Тренер сборной Хорватии считает команду России великой и настраивается на сложный матч ЧМ

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала на стадионе "Нижний Новгород" одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Хорватским футболистам предстоит сложный матч чемпионата мира против сборной России, которая является "великим соперником". Об этом сообщил журналистам главный тренер команды Хорватии Златко Далич.

Сборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

В воскресенье хорваты в Нижнем Новгороде в матче 1/8 финала на стадионе "Нижний Новгород" одержали победу над датчанами в серии пенальти и в четвертьфинале сыграют с командой России.

"Сейчас нам нужно передохнуть, я увезу из Нижнего Новгорода прекрасные воспоминания. У нас здесь был замечательный опыт. Сборная России прошла в следующий этап, нам придется играть со сложным, великим соперником. Будем стараться не растерять осторожность", - сказал Далич.

Специалист поздравил свою команду с выходом в следующий этап, отметив, что в матче с датчанами хорватские футболисты "были психологически настроены на победу".

Сборные России и Хорватии сыграют 7 июля в Сочи.