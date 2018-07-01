Тренер Харейде гордится игрой датских футболистов в матче 1/8 финала ЧМ с хорватами

В воскресенье датчане уступили в серии пенальти хорватам со счетом 2:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1

В воскресенье датчане уступили в серии пенальти хорватам со счетом 2:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Дании Оге Харейде гордится игрой своих футболистов в матче 1/8 финала чемпионата мира с хорватами. Об этом он сообщил журналистам.

"Вратарь Каспер Шмейхель сделал все возможное, на послематчевые пенальти были назначены наши три лучших игрока, но они промахнулись. Я испытываю сожаление, но это жесткая сторона футбола. Я горжусь игрой своих футболистов, они сыграли по плану. У нас против Хорватии были шансы, мы могли бы выйти в следующий раунд и сыграть с Россией в Сочи", - сказал специалист.

Харейде отметил, что футболисты для реализации пенальти были выбраны не случайно. "Мы знали, какие пять игроков из нашей команды будут бить пенальти, они практиковались", - добавил тренер.

Сборная Дании завершила выступление на чемпионате мира. В четвертьфинале сыграют сборные России и Хорватии. Их встреча пройдет 7 июля в Сочи.