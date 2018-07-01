Петер Шмейхель: выход в плей-офф ЧМ является большим достижением для сборной Дании

В воскресенье сборная Дании проиграла команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Выход в плей-офф чемпионата мира по футболу является большим достижением для такой маленькой страны, как Дания. Такое мнение журналистам высказал бывший вратарь национальной команды Петер Шмейхель.

В воскресенье сборная Дании проиграла команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. Сын Петера Шмейхеля Каспер, являющийся вратарем датской команды, отразил два пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов и один - во втором дополнительном тайме.

"Три незабитых пенальти это слишком много для игр такого уровня. В последних матчах у нас были проблемы с реализацией, но сегодня у нас были возможности, которыми мы, к сожалению, не воспользовались, я разочарован, но наша команда сегодня билась до последнего. Да, это большое достижение для такой маленькой страны, как Дания, но мы разочарованы, что не получилось добиться большего. Я горжусь Каспером, но сейчас не тот момент, чтобы обсуждать его игру", - сказал Шмейхель.

Сборная Хорватии в четвертьфинале сыграет с командой России, встреча пройдет 7 июля в Сочи.