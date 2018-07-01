Вратарь сборной Дании Шмейхель назвал организацию ЧМ-2018 в России фантастической

В воскресенье датчане завершили выступление на чемпионате мира, проиграв в серии пенальти хорватам в матче 1/8 финала

"О нас заботились, все делали так, чтобы турнир проходил великолепно. Никаких сложностей не было, организация фантастическая", - отметил голкипер.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России организован на высочайшем уровне. Такое мнение журналистам высказал вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель.

Сборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

В воскресенье датчане завершили выступление на чемпионате мира, проиграв в серии пенальти хорватам в матче 1/8 финала. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

"Я глубоко разочарован, но с другой стороны испытываю чувство гордости за команду и всех, кто сделал возможным наш выход на поле. Нам не повезло, кажется, что арбитр невзлюбил нас. Мы запомним эти ощущения и проявим себя в следующий раз", - сказал он.

В четвертьфинале сборная Хорватии сыграет с командой России. Встреча пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.