Роструд рекомендует согласовывать с руководством опоздания на работу из-за ЧМ-2018

Ранее сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Испании в серии пенальти

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Опоздание на работу в понедельник в связи с победой сборной России по футболу в матче со сборной Испании должно быть предварительно согласовано с руководством. Об этом ТАСС сообщили в Роструде.

"Необходимо предварительное согласование с работодателем", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос ТАСС, простят ли работодатели опоздания сотрудников.

В воскресенье российская сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании в серии пенальти.

Следующий матч для сборной РФ состоится 7 июля, соперником станет сборная Хорватии, обыгравшая датчан.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.