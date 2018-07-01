Тысячи болельщиков поддержали сборную России в матче ЧМ с испанцами в московской фан-зоне

Фан-зона на Воробьевых горах открылась для гостей за три часа до начала матча, и уже спустя 15 минут на ней было многолюдно

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Тысячи любителей футбола, в том числе генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура, посетили московскую фан-зону во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий. В воскресенье сборная России в серии пенальти одержала победу над командой Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1. Встреча прошла на московском стадионе "Лужники". Фан-зона на Воробьевых горах открылась для гостей за три часа до начала матча, и уже спустя 15 минут на ней было многолюдно. Первый час гостям предлагалось послушать диджей- сет, который завершился концертом популярного российского исполнителя Марселя.

За полчаса до начала матча на сцену вышла Самура. "Я очень счастлива, что чемпионат мира проходит в России. А фестиваль для болельщиков организован просто на высочайшем уровне. В этом матче я, конечно, буду поддерживать Россию", - сказала она. Болельщики также визуально подчеркивали, что будут болеть за сборную России. Два часа сумасшествия Игра проходила достаточно напряженно. Фан-зона была заполнена до отказа. Болельщики гудели, кричали, шумели и вскидывали руки при каждом опасном моменте. Сборная России допустила ошибку в обороне. После розыгрыша углового мяч в свои ворота забил Сергей Игнашевич. Этот момент в фан-зоне сопровождался сильным свистом и гулом. За пять минут до окончания первого тайма за игру рукой Жерара Пике в собственной штрафной судья назначил пенальти в ворота испанцев. Реализованный Дзюбой 11-метровый собравшиеся встретили полнейшим восторгом.

Основное время подходило к концу, а цифры на табло не менялись. В то время как в "Лужниках" дождь еще только начинался, в фан-зоне уже лил самый настоящий ливень. Многие болельщики дружественно приглашали других фанатов к себе под зонт, дабы не промокнуть и не заболеть. Болельщики стояли под проливным дождем, который сопровождался молнией. Сотрудники площадки в срочном порядке просили всех укрыться, но казалось, что их никто не слышит. Прозвучал свисток об окончании дополнительного времени и началась серия пенальти. Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев смог отбить два удара, что помогло россиянам выйти в четвертьфинал. Фан-зона взорвалась от восторга. Все обнимали друг друга, радовались, плакали и скандировали "Игорь". Послематчевая эйфория Выход из фан-зоны был организован практически из любого места. Болельщиков на проезжей части встречали не менее счастливые автомобилисты. Сборная России по футболу впервые за новейшую историю вышла в четвертьфинал, где сразится с командой Хорватии, которая также в серии пенальти победила датчан. Эта встреча состоится 7 июля в Сочи.